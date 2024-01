Ohne die Gondel-Fahrt über den Neckar hätte vielen die Bundesgartenschau in Mannheim nur halb so viel Spaß gemacht. Nun packen die Seilbahn-Profis bis Ende März alles zusammen. Wie der Abbau so einer Seilbahn abläuft und warum eine gewisse Euphorie für das Verkehrsmittel bleibt, lesen Sie hier.