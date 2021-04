Wegen der Dreharbeiten zu einer Folge der ARD-Krimireihe „Tatort“ werden diese Woche zeitweise Straßen in Oppau und der Stadtmitte gesperrt. Der Südwestrundfunk (SWR) dreht die Krimifolge mit dem Arbeitstitel „Hetzjagd“. Die „Tatort“-Macher hatten im März mit den Dreharbeiten begonnen und dann wegen der Corona-Pandemie unterbrechen müssen.

Auch jetzt sei die Filmproduktion wegen der Einschränkungen und Abstandsregelungen nicht einfach, so eine Sprecherin des Senders. Das Team möchte deshalb auch nicht, dass Schaulustige die Dreharbeiten in Ludwigshafen verfolgen. Man müsse größere Menschenansammlungen vermeiden, um die Schauspieler und das Produktionsteam zu schützen.

Regisseur mit Faible für Science-Fiction

Regisseur der Folge „Hetzjagd“ ist Tom Bohn, von dem auch das Drehbuch stammt. Er hat schon mehrere Ludwigshafener „Tatort“-Folgen inszeniert: „Tod im All“ (1997), ein umstrittener Krimi mit Dietmar Schönherr als Ufologe und einem Wasserturm, der ins All abhebt. Auch bei „Maleficius“ (2019), in dem Gelähmte dank Computerchips wieder gehen können, geht es um Science-Fiction.

In der neuen Folge müssen sich die Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) um einen Mord kümmern, der womöglich ein Anschlag war. Gedreht wird in Baden-Baden, Karlsruhe und Ludwigshafen. Ausgestrahlt wird „Hetzjagd“ erst 2021.

Zollhoftunnel gesperrt

Nach SWR-Angaben ist die Bad-Aussee-Straße am Donnerstag von 12 bis 19 Uhr wegen der Dreharbeiten in folgenden Bereichen gesperrt: Bad-Aussee-Straße 59 bis Ecke Bürgermeister-Trupp-Straße; Heinrich-Caro-Straße 13 bis Ecke Bad-Aussee-Straße. Eine Umfahrung ist ausgeschildert. Am Sonntag ist der Zollhoftunnel an der Rhein-Galerie von 14.30 bis 22 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Auch hier ist eine Umleitung ausgeschildert.