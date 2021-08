Das Lokalderby in der Zweiten Bundesliga der Damen wird zu einer erwartet eindeutigen Angelegenheit. Der Favorit BASF TC Ludwigshafen siegt beim von großen Personalsorgen geplagten TC Oppau mit 9:0. Spannung kommt dabei nur selten auf. Zu allem Überfluss muss eine Oppauerin auch noch verletzt aufgeben.

Es war ein rundherum gebrauchter Tag für die Oppauer Gastgeberinnen. Dabei haderte Mannschaftsführerin Anne Zehetgruber nicht mit der Niederlage allein. Ihr Blick ging auf den Centercourt, wo gerade Lena Lutzeier ihr erstes Match nach zweijähriger Spielpause absolvierte. „Sie hatte eine Schulteroperation“, so Zehetgruber über ihre Mannschaftskollegin, die fest für den weiteren Saisonverlauf eingeplant war. Nun werden die Oppauer umplanen müssen, denn nach einer harmlosen Vorhand sank die 26-jährige Studentin zusammen. „Das war wie ein Stich in den Nacken“, erklärte die todunglückliche Studentin nach ihrer Aufgabe. Wie es weitergeht? Schulterzucken, soweit dies überhaupt möglich war.

Dana Heimen in die USA

Sie hätte wohl auch in Bestform Probleme bekommen, denn die Gäste hatten, wie angekündigt, eine starke Aufstellung zum Ludwigshafener Auswärtsspiel aufgeboten. Lutzeiers Gegnerin, Isabella Shinikova aus Bulgarien, steht immerhin aktuell auf Platz 225 in der Welt, hatte es auch schon auf Position 133 gebracht. Dahinter gab es mit der Rumänin Irina Fetecau (Platz 250) und der ehemaligen Nummer 156, Basak Eraydin aus der Türkei, kaum Qualitätsverluste. „Mit unserem Lineup war das Ergebnis keine große Überraschung“, bilanzierte BASF-Trainer Denis Gremelmayr.

Oppau konnte neben Lutzeier nur mit der Französin Constance Sibille gegenhalten, die gegen Fetecau nicht den Hauch einer Chance hatte, und baute ansonsten auf heimische Spielerinnen. Zum Beispiel auf Dana Heimen, die gegen die Türkin Eraydin unterlegen war und ihrer Mannschaft nicht über die gesamte Saison helfen kann. „Ich fliege in zwei Wochen in die USA“, erklärte die 17-Jährige. Dann beginnt ihr Studium am College Georgia Southwest. Ein Grund dafür, warum sie sich für das Studium in den Südstaaten entschieden hat, stand in Oppau mit ihr auf dem Platz – Lena Lutzeier hat dort eine Stelle im Trainerstab.

Oppauer Satzgewinn durch Madeleine Geibert

Ansonsten trafen sich auf den Plätzen viele alte Bekannte. Anne Zehetgruber und Madeleine Geibert auf Oppauer Seite haben schließlich beide eine Vergangenheit beim BASF TC. Und beide unterlagen in ihrem Lokalderby. Zehetgruber (gegen Selina Dal) steigerte sich zwar im zweiten Durchgang, aber letztlich hatte die sieben Jahre jüngere Dal das bessere Ende für sich. Madeleine Geibert machte es noch spannender. Ihr gelang gegen Nora Niedmers der einzige Einzel-Satzgewinn für die Oppauerinnen, unterlag dann aber im Matchtiebreak. „Nora musste sich ein wenig in das Match hineinkämpfen, hat das aber letztlich gut gemacht“, bilanzierte Denis Gremelmayr. Es war letztlich Beleg für die Einschätzung der Oppauer Mannschaftsführerin: „Selbst, wenn der BASF nur mit seinen deutschen Spielerinnen gekommen wäre, wird es ganz schwer für uns“, hatte sie vorab vermutet und lag damit richtig.

Die unterschiedliche Personaldecke zeigte sich auch in den Doppeln. Während Oppau nach dem Ausfall Lutzeiers gleich die erste Paarung abschenken mussten, rotierten bei den Gästen mit Sarah Müller und Hannah Amling zwei weitere Spielerinnen in die Aufstellung. Und beide feierten Siege zur Saisonpremiere, während auf Oppauer Seite nur die Sorgenfalten größer wurden.

So spielten sie

TC Oppau - BASF TC Ludwigshafen 0:9

Einzel: Lena Lutzeier (Aufgabe) - Isabella Shinikova, 1:6. 0:2; Constance Sibille - Irina Fetecau 0:6, 0:6; Dana Heimen - Basak Eraydin 3:6, 1:6; Anne Zehetgruber - Selina Dal 1:6, 4:6; Madeleine Geibert - Nora Niedmers 2:6, 7:5, 7:10; Lisa Ilzhoefer - Tea Lukic 0:6, 2:6

Doppel: Lena Lutzeier (Aufgabe)/Lisa Ilzhoefer - Isabella Shinikova/Irina Fetecau; Constance Sibille/Madeleine Geibert - Basak Eraydin/Sarah Müller 2:6, 2:6; Dana Heimen/Anne Zehetgruber - Selina Dal/Hannah Amling 6:2, 2:6, 6:10.