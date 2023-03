Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in Friesenheim Dirk Hase (50) getroffen. Er arbeitet seit 27 Jahren als Schichtleiter bei der BASF.

Sie heißen wirklich Hase?

Ja, mein Name ist Hase. Ich weiß, das klingt lustig, aber das ist eben so.

Sie stammen nicht aus Ludwigshafen. Wo kommen Sie her?

Ich