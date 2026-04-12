Einen Diebstahl meldet die Polizei aus dem Einkaufszentrum Rhein-Galerie in Ludwigshafen. Am Freitagabend sei einer Frau in einem Bekleidungsgeschäft der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen worden. Laut Polizei bemerkte sie noch in dem Geschäft, dass der Verschluss der Tasche geöffnet worden sei. Die Polizei ermittelt nun wegen Taschendiebstahls und sucht Zeugen: Hinweise an Telefon 0621 963-24150. Darüber hinaus rät sie, Wertgegenstände sicher aufzubewahren und am besten eng am Körper zu tragen.