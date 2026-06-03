Unbekannte sind in einer Kleingartenanlage an der Stifterstraße in Ludwigshafen in einen Gartenschuppen eingebrochen und haben Gartenzubehör gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 16. Mai, und Montag, 1. Juni. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu der Gartenhütte und stahlen Gartenzubehör. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621 96324150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.