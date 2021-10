Die BASF-Besucherzentrum lädt für 9. Oktober zum Erlebnis-Samstag ein – mit Werksrundfahrten und Angeboten für die ganze Familie. Der BASF-Standort Ludwigshafen schläft nie. Rund 39.000 Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Anlagen teils rund um die Uhr laufen. Das Werk ist wie eine Stadt in der Stadt und mit zehn Quadratkilometer Fläche das größte zusammenhängende Chemieareal der Welt im Besitz eines Unternehmens. Wer einmal hinter die Kulissen schauen möchte, ist beim Erlebnis-Samstag am 9. Oktober genau richtig.

Kinder können „Clever Foodies“ werden

Das Besucherzentrum der BASF lädt Interessierte ein, an einer einstündigen Werksrundfahrt teilzunehmen. Kinder können an dem Erlebnis-Samstag zu „Clever Foodies“ werden. Sie gehen dabei Fragen nach, wie: Was hat mehr Vitamin C hat, ein Apfel oder eine Gurke? Und warum sind Obst und Gemüse bunt und gesund? In zweistündigen Workshops können Kinder von sechs bis zwölf Jahren fleißig experimentieren und dabei die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln und Getränken erforschen. Verbunden wird das Experimentiererlebnis mit einer familiengerechten Werksrundfahrt.

Für alle Angebote ist jeweils eine vorherige Anmeldung notwendig: im Netz unter der Adresse www.basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag.