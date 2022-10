Wer wissen will wissen, wo genau BASF in alltäglichen Produkten drinsteckt, der erfährt am 8. Oktober mehr. Dann heißt der Chemiekonzern große und kleine Gäste wieder zum Erlebnis-Samstag willkommen. Im Besucherzentrum können Besucher auf 2000 Quadratmetern interaktiver Ausstellungsfläche die 157-jährige Geschichte des Unternehmens sowie wegweisende Erfindungen und innovative Produkte erkunden. Zwischen 9 und 16 Uhr kann man auf Entdeckungstour gehen. Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren können an einer einstündigen Werkrundfahrt über das größte zusammenhängende Chemieareal der Welt teilnehmen. Zwischen 9 und 15 Uhr fahren durchgängig Busse. Für internationale Gäste wird um 14 Uhr eine Werkrundfahrt in englischer Sprache angeboten. Bei den Rundfahrten gilt durchgehend eine FFP2-Maskenpflicht. Ausschließlich für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren sind OP-Masken zulässig.

Noch Fragen?



Alle Infoangebote gibt’s im Netz unter www.basf.de/visitorcenter. Das Besucherzentrum ist telefonisch unter 0621 6071640 oder per E-Mail an besucherzentrum@basf.com erreichbar. Auch unter der Woche sind Interessierte willkommen, das Tagesprogramm zu entdecken. Alle Infoangebote des Besucherzentrums sind kostenlos. Es ist mit der Straßenbahnlinie 7 zu erreichen, Haltestelle „BASF Tor 1 und 2“. Parkmöglichkeiten gibt es gegenüber von Tor 2.