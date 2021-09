Nach der Corona-Pause läuft im Kegelcenter Mutterstadt seit Anfang August wieder der Trainingsbetrieb. Bei den Männern startet am kommenden Wochenende der KV Mutterstadt in der Zweiten Bundesliga Mitte des Deutschen Keglerbundes Classic (DKB) und der KV Mutterstadt II in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden.

Die erste Garnitur kam nach dem Wiederaufstieg in der Zweiten Bundesliga nicht in die Gänge. Als die Saison abgebrochen wurde, war das Team Schlusslicht. Deshalb ist die Erwartungen nicht sonderlich hoch. Die Reserve, die seit der Serie 2012/13 in der Regionalliga spielt, stand zuletzt dreimal in Folge im unteren Drittel. Sportwart Rainer Perner erwartet, dass beide Teams gegen den Abstieg kämpfen. Alles andere wäre eine große Überraschung, da sich personell bis auf den Wechsel von Tim Drnasin zur KV Grünstadt nichts geändert hat.

Zusätzlich zu den Männern gibt es beim KVM ein Frauenteam, dass in der Spielzeit 2019/20 beim Konkurrenzverband Rheinhessen/Pfalz (DCU) in der Regionalliga erstmals für Mutterstadt an die Kugel ging. Als der Aufstieg in die Zweiten Bundesliga nicht gelang, erfolgte der Wechsel in die Regionalliga (gemischt) des Landesfachverbandes. Beim Abbruch war Mutterstadt hinter den Männern aus Albig Zweiter und bestes Frauenteam. Seit dem Wechsel aus dem DCU-Lager spielen in der Liga sechs Frauen- und drei Männerteams. „Wir wollen am Saisonende im oberen Drittel stehen“, sagt Sportwartin Bianca Assenmacher. Neben ihr zählen Elke Ungermann, Tanja Röther, Gabi Beckmann, Sandra Matheis, Manuela Schwarz und Stefanie Gebhard zum Kader. Zudem gehören Ulrike Hindenburg (KV Eppelheim) sowie Jutta Uhrich und Saskia Uhrich (TSG Haßloch) zum Team. Positives gibt es vom Kegelcenter zu berichten. Nachdem der Classic-Treff in Oggersheim ab Juni 2022 nicht mehr zur Verfügung steht, häufen sich laut KVM-Vorsitzendem Wilfried Klaus die Anfragen andere Klubs, die Anlage in Mutterstadt nutzen zu können.