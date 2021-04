Die Linksfraktion stellt in der Sitzung des Stadtrats am 3. Mai den Antrag, die Verwaltung zu beauftragen, ein Konzept zu entwickeln, um bei einkommensschwachen Haushalten die Umrüstung von Kühlschränken mit hohem auf Geräte mit geringem Stromverbrauch finanziell zu fördern.

Die Anzahl der Stromsperrungen habe in Ludwigshafen im Vorjahr bei 1875 gelegen. Das zu entwickelnde Konzept könne einen Beitrag leisten, um Stromsperren zu verhindern und im Hinblick auf die Energieeinsparung auch einen Beitrag zum Umweltschutz darstellen, betont Fraktionssprecher Liborio Ciccarello. Erfolgreiche Modelle zum Kühlschrankaustausch gebe es bundesweit. So würden in Wuppertal Haushalte beim Kauf eines stromsparenden Kühlschranks mit Gutscheinen mit 30 beziehungsweise 50 Euro unterstützt („Kühlschrank-Contracting“), in Stuttgart mit bis zu 150 Euro („Aktion Kühlschranktausch“). Der Kühlgerätetausch ist Teil des Stromsparchecks, den der Deutsche Caritasverband und der Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen bundesweit in über 150 Städten und Landkreisen anbieten.