Nicht auf den Betzenberg und in die Krypta des Speyerer Doms entführt der Journalist Rolf Schlicher die Leser seines Buchs „Potzblitz – Die Pfalz!“ Sondern an besondere, verborgene Orte. Seine Lesung in der Ruchheimer Stadtteilbibliothek machte Lust, sich sofort auf den Weg zu begeben: zu Hinkelsteinen und Schwefelquellen.

Bevor die vergnügliche Lesestunde mit indischem Assam-Tee und Kuchen losging, wanderte erst einmal eine Unterschriftenliste durch das für die Nachmittagsstunde außerordentlich große