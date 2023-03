Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Diskurs über Alltagsrassismus in Deutschland hat die Kultur erreicht. Obwohl die Ensembles in vielen Opernproduktionen eine größere Diversität erreichen als in anderen Sparten, ist auch diese Gattung nicht frei von diskriminierenden Strukturen. Das Nationaltheater greift die Problematik beim „Mannheimer Sommer“ auf.

Kritische Fragen nach dem Realitätsbezug verfolgen die Oper seit ihrer Entstehung im frühen 17. Jahrhundert. Anfangs störten sich die Kritiker vor allem am Gesang, der nicht