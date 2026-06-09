Wenn Erfahrung auf Elan trifft, entsteht Gemeinschaft: So beschreibt Silvia Jung den Aufschwung bei den Landfrauen im Kreis Kusel. Zwei Ortsvereine stehen vor der Gründung.

In immer mehr Gemeinden im Kreis Kusel werden Landfrauenvereine gegründet. Silvia Jung beobachtet das mit großer Freude. Sie ist im Kreisvorstand der Landfrauen aktiv und steht neuen Ortsvereinen bei ihrer Gründung mit Rat und Tat zur Seite – nicht nur im Kreis, sondern manchmal auch darüber hinaus. Bei Infoveranstaltungen klärt sie über die Angebote der Landfrauen auf – immer mit dem Ziel, die Bereicherung, die die Landfrauen in ihren Augen für die Ortsgemeinschaft sein können, hervorzuheben.

Seit Beginn des Jahres wirbt der Landfrauenverband Pfalz mit einer Initiative verstärkt für die Vereinsarbeit. Die Aktion kann bereits Erfolge verzeichnen, so etwa in Altenglan – ein besonders gelungenes Beispiel, findet Jung. Dort habe sich innerhalb kurzer Zeit ein hochmotiviertes Team gefunden – mit vielen jungen Frauen, teilweise sogar Müttern von kleinen Babys, aber auch mit erfahrenen Mitgliedern, die ihre Ideen einbringen.

Infoabend in Glan-Münchweiler

Eben dieses Zusammenspiel aus Erfahrung und frischem Elan mache die Arbeit so erfüllend, erklärt Jung. Mit ihrem Enthusiasmus konnte sie auch Karl-Michael Grimm, Ortsbürgermeister der Gemeinde Glan-Münchweiler, anstecken. Am Montagabend fand deshalb eine Infoveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus statt, bei der eine Gründung angestoßen wurde.

„Ich bin davon überzeugt, dass das der Dorfgemeinschaft guttun wird“, sagt Grimm. Er hofft, eine Austauschplattform für Frauen jeden Alters schaffen zu können, da viele Verbindungen eben doch über die Kinder in Kitas und Schulen entstünden. Der neue Landfrauenverein solle einen generationenübergreifenden Austausch fördern.

Nicht bloß ein „Käsekuchenverein“

Jung ist es wichtig zu vermitteln, dass Landfrauen mehr sind als nur „ein Käsekuchenverein“. Doch es stecke auch ein wahrer Kern in den Klischees und Vorurteilen. „Natürlich bieten wir auch Bildungsangebote an. Wenn Frauen lernen wollen, wie man häkelt oder Latwerch kocht, ist das doch nichts Verwerfliches“, sagt sie.

Vielmehr sei eben das als spannender gesellschaftlicher Trend zu beobachten: Viele junge Frauen interessierten sich nicht nur für moderne Themen, sondern zunehmend auch wieder für Traditionen, Kultur und altes Wissen. Handarbeitstechniken, die lange als altmodisch galten, erlebten ein Comeback und würden wieder bewusst wertgeschätzt, berichtet sie.

Sich gegenseitig unter die Arme greifen

Gerade in Ortschaften mit einem großen Neubaugebiet oder vielen Zugezogenen könne ein Landfrauenverein den Zusammenhalt unter Frauen stärken. Und obwohl auch Männer Mitglieder werden können, hält Jung es für wichtig, Frauen den Raum zu geben, eben auch über geschlechtsspezifische Themen zu sprechen. Das vermittele Frauen, dass sie nicht alleine seien, sondern auf ein Netzwerk an Unterstützerinnen zurückgreifen können.

Nach Infoveranstaltungen wie der in Glan-Münchweiler werden Neugründerinnen einer Landfrauen-Ortsgruppe nicht alleine gelassen. Mit einer Sammlung an Dokumenten, die Jung scherzhaft als Task-Force-Ordner bezeichnet, greift sie den Frauen im Bürokratiedschungel unter die Arme. Als Nächstes möchte Jung die Nachwuchsförderung stärker angehen, um die „Ehrenamtlichen der Zukunft“ zu finden. Es sei schließlich nicht ungewöhnlich, dass Jung und Alt sowohl bei der Likörprobe als auch mit Avocadomasken zusammensäßen. „Es ist einfach schön zu sehen, wenn Leute, die sich vorher gar nicht kannten, zu einem Team werden“, erzählt die Landfrau.

Derzeit 31 Vereine im Kreis

Man müsse aber auf die Leute zugehen, berichtet Jung aus ihrer Erfahrung. Aktuell gibt es im Kreis Kusel 31 Landfrauen-Vereine. Neben Glan-Münchweiler steht auch Brücken auf der Agenda für neue Ortsgruppen. „Eines zeigt sich momentan deutlich“, sagt Jung. „Die Landfrauen sind auf jeden Fall wieder im Kommen – modern, engagiert, herzlich, und gleichzeitig eng mit regionaler Kultur, Tradition und Gemeinschaft verbunden.“

Info

Die Infoveranstaltung in Brücken findet am Donnerstag, 18. Juni, ab 18.30 Uhr im Museumssaal statt.

Interessierte Frauen, Gruppen oder auch Ortsbürgermeister, die sich vorstellen können, einen Landfrauenverein im eigenen Ort aufzubauen oder eine unverbindliche Informationsveranstaltung anzubieten, können sich direkt bei Silvia Jung per E-Mail an Silvia.jung77@gmail.com melden.