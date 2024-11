Beim Deutschland-Pokal des Turnernachwuchses in Schwäbisch-Gmünd sicherte sich Phil Ihrig aus Mutterstadt in einem starken Teilnehmerfeld von 50 Turnern mit 55,150 Punkten Platz zwei in der Einzelwertung und ist damit Deutscher Vizemeister in der Altersklasse 9/10. Nach einem kleinen Fehler am Boden kämpfte sich Ihrig am dritten Gerät auf Platz drei. Nervenstark, fokussiert und mit der Unterstützung seines Trainers Christoph Haase holte er am letzten Gerät, dem Reck, mit 9,7 Punkten eine Traumwertung und damit Rang zwei. In der Mannschaftswertung belegte die Auswahl aus Baden mit Ihrig ebenfalls Platz zwei. Der Mutterstadter hat sich damit dem Nachwuchsbundestrainer mit einer starken Leistung präsentiert und hofft auf eine Nominierung für den Bundeskader 2025.