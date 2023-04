Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Peter Stahl ist seit neun Jahren Vorsitzender der Behinderten-Sport-Vereinigung (BSV) Ludwigshafen. Es war nicht immer eine einfache Zeit für ihn. Heute ist der Internationale Tag für Menschen mit Behinderung. Stahl ist ein Vorsitzender, der anpackt und erzählt, dass Menschen, die an Corona erkrankt sind, bei der BSV Rehasport treiben, um ihre geschädigte Lunge wieder aufzubauen. Stahl hat Dinge erlebt, die ihn freuen, aber auch fassungslos machen.

Herr Stahl, Sie haben am Wochenende in der Rhein-Galerie Waffeln verkauft. Müssen Sie solche Werbeaktionen wahrnehmen, um die BSV Ludwigshafen bekannter zu machen?

Nein.