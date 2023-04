Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir am Goerdelerplatz im Hemshof den promovierten Allgemeinmediziner Michael Kudlich getroffen. Der 69-jährige Ludwigshafener lebt in Mutterstadt und will noch mindestens bis 2023 in der Facharztpraxis Lumedico praktizieren.

Ach, Herr Doktor. Gut, dass ich Sie treffe. Ich hab da so ein Problem... – Hören Sie das öfter?

Wenn ich gerade so auf dem Sprung auf der Straße bin, eigentlich nie.