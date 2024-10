Eine Legende war er irgendwie schon immer, ein Geschichtenerzähler der etwas anderen Art. Nun hat er auch das entsprechende Alter in den Knochen: DJ Sven Väth, der Papa des Techno, ist 60 Jahre alt und feierte – wie sollte es anders sein – am Wochenende hinter den Turntables in seinen runden Geburtstag rein. Nicht aber ein angesagter Club in Frankfurt, sondern die Time Warp in der Maimarkthalle wurde zur Birthdayparty des Babbas.

Mit ihm verbindet man Exzess und Ekstase. Über zwölfstündige Sets sind bei Sven Väth keine Seltenheit. Der am 26. Oktober 1964 in Offenbach