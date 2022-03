Blick unter der Schneckennudelbrücke hindurch: „Einen gemütlichen Sonntagsspaziergang mit viel Nähe zum Wasser kann man hier immer empfehlen“, schreibt dazu Maike Müller aus Mutterstadt, der er es in Ludwigshafen – speziell bei herrlichem Sonnenschein – der Luitpoldhafen angetan hat. Er wurde von 1893 bis 1898 erbaut mit einer Kailänge von 2,5 Kilometern. Die Schneckennudelbrücke zur Parkinsel, der 60 Meter lange Fußgängersteg über den Luitpoldhafen, wurde nach einer Sanierung und einer wochenlangen Sperrung im April 2020 wieder freigegeben. Der Splittbelag auf der Metallkonstruktion hatte sich abgelöst und musste erneuert werden. Wenn Sie sich auch an unserer März-Aktion „Schönes LU“ beteiligen wollen, schicken Sie uns ein Bild per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de.