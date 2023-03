Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn man den Musiker Maeckes googelt, stößt man recht schnell auf ein Interview, in dem er mit „Musiker und Rapper“ vorgestellt wird. Die feine Ironie in dieser Unterscheidung dürfte ihm wahrscheinlich sogar gefallen, wenn man sich seinen Vortrag live am Alten Stromwerk in der Neckarstadt.

Mitten im finstersten Industriegebiet eine kleine Oase mit fast südlichem Markt-Flair und feiner Bühne: Delta-Konzerte veranstaltet dort zwei Wochen lang mittwochs bis sonntags eine