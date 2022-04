Julius Meyer-Siebert ist zu den Eulen Ludwigshafen gekommen, um zu spielen. Das war aber in der vergangenen Wochen eher weniger der Fall. Am Mittwoch nun ließ der Rückraumspieler sein Potenzial beim Sieg in Dormagen in der Zweiten Handball-Bundesliga aufblitzen. Am Samstag werden die Eulen sich noch einmal steigern müssen.

Julius Meyer-Siebert seufzt dann doch. „Ja, die Zwischenbilanz fällt nicht gut aus“, sagt er: „Ich konnte wegen meines Ausfalls keinen Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Aber ich blicke nun nach vorne.“

Im Januar kam der 2,06 Meter lange Modellathlet für eineinhalb Jahre auf Leihbasis vom Bundesligisten SC DHfK Leipzig zu den Eulen, um zur neuen Saison Hendrik Wagner zu ersetzen, der nach Wetzlar geht. Doch eine Ellenbogenverletzung und dann eine Corona-Infektion warfen Meyer-Siebert zurück. Nun aber ist er wieder fit. Und er kommt immer besser in Fahrt. Beim 18:17-Sieg am Mittwoch in Dormagen bot Meyer-Siebert sein bislang bestes Spiel für die Eulen. Mit sechs Treffern bei zehn Würfen hatte er großen Anteil am Erfolg. „Es ist hoffentlich der erhoffte Brustlöser. Es war ein harter Kampf und mit Sicherheit kein schönes Spiel. Ich sehe, dass wir weiter Schritte nach vorne machen“, kommentiert Meyer-Siebert.

In Ferndorf am Samstag ab 19 Uhr dürfen die Eulen dann nicht stehen bleiben. Die Gastgeber sind seit Wochen im Aufwind und gewannen zuletzt bei der HSG Nordhorn-Lingen mit 25:20. „Ich habe noch nie in und gegen Ferndorf gespielt. Aber wir stellen uns auf einen Kampf ein“, sagt Meyer-Siebert. In Dormagen habe die Mannschaft ihre Tugenden Kampf, Einsatz und Emotion gezeigt. Das müsse sie auch wieder in Ferndorf tun. „Es war in Dormagen kein schönes Spiel und es wird wohl auch in Ferndorf kein schönes Spiel werden“, vermutet Meyer-Siebert.

Trainer Michael Biegler setzt jedenfalls auf die Leipzig-Leihgabe. „Er stärkt mir den Rücken“, betont Meyer-Siebert. Auch in Ferndorf.