Jochen Rummel hat seine Siegesserie bei den Vorderpfalz Open der Senioren in Schifferstadt ausgebaut. Rummel gewann zum fünften Mal in Folge das Tennisturnier des TC Schifferstadt. Dabei nutzte er wieder einmal den Heimvorteil.

Es war ein Turniersieg im Schongang. Jochen Rummel brauchte nur zwei Siege, um das Turnier zu gewinnen. Der 47 Jahre alte Spitzenspieler des TC Schifferstadt hatte in der ersten Runde ein Freilos. Sein Gegner Sven Sroka vom TC Mutterstadt trat dann im Viertelfinale nicht an. So stieg Rummel ungewollt erst im Halbfinale ins Turnier ein. Dort hatte er gegen Thomas Scholl (TC Flonheim) beim 6:1, 6:1 keine Probleme. Im Endspiel traf die Nummer 115 der deutschen Rangliste in der Altersklasse 40 dann auf Rüdiger Berthold vom Ski-Club Ludwigshafen. Der hatte sich zuvor gegen Jochen Hollstein (TC Schifferstadt mit 6:3, 2:0 (Aufgabe), Florian Spribille (TC Reilingen) 6:4, 6:3 sowie Thomas Dahm (TC Schifferstadt) 3:6, 6:3, 10:7 durch gesetzt. Rummel gewann im Finale schließlich 6:2 und 6:4. „Der Sonntag war okay. Ich habe im Halbfinale ordentlich gespielt, doch nachmittags im Finale war ich beim Stande von 6:2 und 5:1 dann etwas unkonzentriert gewesen“, kommentierte Rummel. Er habe zu viel experimentiert und plötzlich habe es nur noch 5:4 gestanden. Außerdem habe Berthold schon 30:0 bei Aufschlag Rummel geführt. „Ich habe dann zum Glück doch noch den Sack mit 6:4 im zweiten Satz zugemacht“, atmete Rummel auf. Für ihn war es der fünfte Turniertitel in Folge in Schifferstadt. Die ersten beiden Ausgaben habe er nicht mitgespielt.

„Es war ein gutes Turnier“, bilanzierte Lisa Klutinius. 95 Teilnehmer hatten sich laut der Turnierorganisatorin gemeldet. „Das waren fast doppelt so viele wie beim Aktiventurnier vor wenige Wochen“, sagte Klutinius. Allerdings waren es weniger als bei den Seniorenturnieren in den Jahren zuvor. Klutinius führt dies auf die Pandemie zurück. Die Meldungen hätten geschwankt. So gab es Altersklassen wie bei den Herren 40 mit vielen Meldungen. Bei den Herren 50 dagegen waren es nur vier Anmeldungen. „Daher haben wir in einigen Altersklassen in Gruppen gespielt“, sagte Klutinius.

Die Ergebnisse

Herren 30: 1. Klaus Steinborn (TC Sandhausen), 2. Tobias Honacker (TSV Haßloch); Herren 40: 1. Jochen Rummel (TC Schifferstadt), 2. Rüdiger Berthold (SC TA Ludwigshafen); Herren 50 (LK 2 bis 16): 1. Olaf Busch (TC Mutterstadt); Herren 50 (ab LK 14): 1. Frank Fingerle (SW Bad Dürkheim); Herren 55: 1. Markus Scholl (TC Mutterstadt), 2. Jürgen Sottong (TC Hockenheim); Herren 60: 1. Hans-Jürgen Kessel (TC Neupotz), 2. Karl-Heinz Klapper (TC Mutterstadt): Damen 50: 1. Carin Bockholt (TV Oberhöchstadt), 2. Gabriele Gattaz (TuS Dossenheim).