Pendler müssen auf der Autobahn 650 (A650) in Fahrtrichtung Ludwigshafen bei Ruchheim mit großen Einschränkungen und Staus rechnen.

Wie die für Autobahnen zuständige neue Behörde Autobahn GmbH am Freitagnachmittag mitteilte, ist eine Übergangskonstruktion östlich der Auffahrt Ruchheim defekt. Deshalb ist in diesem Bereich eine Begrenzung auf Tempo 40 eingerichtet worden. Wann die Bauarbeiten stattfinden können, um den Schaden zu beheben, ist noch unklar.

Konkret geht es um den Bereich östlich der Auffahrt Ruchheim an der Brücke über die Rhein-Haardtbahn. In der Nähe fanden 2020 umfassende Sanierungsarbeiten an anderen Brücken statt – samt Verkehrseinschränkungen. Laut Autobahn GmbH ist eine Übergangskonstruktion defekt. Daher wurde aus Sicherheitsgründen Tempo 40 eingerichtet. Laut Mitteilung hatte sich am Mittwoch an der Übergangskonstruktion eine Stahlplatte am Rand des rechten Fahrstreifens gelöst. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Ruchheim waren kurze Zeit später vor Ort. Ihnen gelang es, die Stahlplatte anzuschweißen. Nach der Notreparatur wurde der vorübergehend gesperrte Fahrstreifen geschwindigkeitsreduziert wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Außenstelle Heidelberg der Autobahn GmbH wird nun planen, in welchem Umfang der Schaden behoben werden muss und wie lange die Arbeiten dauern.