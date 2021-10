Wegen eines technischen Defekts ist am Mittwoch gegen 17.30 Uhr der Betrieb in einer Anlage im BASF-Werksteil Nord in Ludwigshafen unterbrochen worden. Wie der Konzern mitteilte, reagierten die Sicherheitssysteme wie vorgesehen. Überschüssiges Gas sei bis in die frühen Morgenstunden über Fackeln verbrannt worden. Die Folge waren sichtbarer Feuerschein und Lärm. Die zuständigen Behörden wurden laut BASF informiert.