Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unser Vergleich der Impfzentren in der Region am 6. März hat gezeigt: Die Impfquote in Mannheim, Speyer und Frankenthal ist dort gemessen an der Einwohnerzahl höher (um die zehn Prozent) als in Ludwigshafen und in Schifferstadt (um die vier Prozent). Wie begründen das die Verwaltungen in Ludwigshafen und im Landkreis?

Zur Erinnerung: Vom 7. Januar bis zur ersten Märzwoche wurden in den Impfzentren Ludwigshafen (177.000 Einwohner) insgesamt 6449 und im Kreis (155.000) 6400 Impfungen verabreicht. Das entspricht