Auch im zweiten Lokalderby der Handball-Oberliga jubelten am Ende die Damen der TSG Friesenheim. In zwei grundverschiedenen und doch irgendwie gleichen Spielhälften unterlag Gastgeber VTV Mundenheim am Ende verdient mit 16:23 (12:8) und musste mit ansehen, wie ausgelassene Friesenheimerinnen im Schulzentrum feierten.

Danach hatte es im ersten Durchgang noch nicht ausgesehen. Aus einer stabilen Abwehr heraus kamen die VTV dynamisch nach vorne. Vor allem Marlen Wehr war kaum zu bremsen, erzielte vor der Pause acht der zwölf