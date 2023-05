Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Oberligist FC Arminia Ludwigshafen startet am Samstag zu Hause gegen die SV Elversberg II in die Saison. Es ist das erste Spiel ohne zwei Leistungsträger. Dafür hat die Arminia einen Mann in den Reihen, der 2023 vielleicht an einer EM teilnimmt.

Gemeint ist die Europameisterschaft der Polizei, die 2023 in England stattfindet. Dort ist Deutschland Titelverteidiger. Einer der herausragenden Akteure in diesem Team ist Arminias Kapitän Nico Pantano,