Mehr Frauen in der Kunst – das ist ein Anliegen von Daria Holme, der Intendantin des Eintanzhauses in Mannheim. Mit der Einladung an Reut Shemesh und ihre grenz-überschreitende Performance „Atara“ hat sie nun einen Wurf gelandet. Auf bestechende Weise macht die in Köln lebende Choreografin Leben und Empfinden jüdisch-orthodoxer und weltlicher Frauen sinnlich begreifbar.

Drei Frauen oder vielmehr zwei Frauen und ein wie eine Frau gekleideter und frisierter Mann stehen im Zentrum dieser Aufführung. Alle tragen einen mittellangen grauen Rock, Strumpfhose,