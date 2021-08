Um Anschlüsse und Pünktlichkeit zu verbessern, stellt die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) am Montag, 30. August, die Fahrpläne für einige Busse und Straßenbahnen um. Ein Überblick.

Die BASF soll durch mehr Fahrten und ausgeweitete Zeiten besser angebunden werden – laut RNV besonders für Schichtarbeiter. So fahren die Bahnen der Linie 7 schon ab 5.15 Uhr im Zehn-Minuten-Takt in Richtung Oppau. Auch bei der Buslinie 78 soll es Verbesserungen durch veränderte Abfahrtszeiten geben. Die erste Abfahrt der Linie 74 ab Niederfeld in Richtung Berliner Platz sowie die erste Abfahrt der Linie 87 ab Londoner Ring in Richtung Oppau-West sind ab Montag jeweils fünf Minuten früher. Gleiches gilt für die Fahrten der Linie 77.

Geänderte Abfahrtszeiten gibt es auch auf den Bahnlinien 6/6A, 7, 8 EX und 9 EX und auf den RNV-Buslinien 70 bis 75, 78, 80, 83, 84, 86, 87 und 89 sowie im Abend-, Nacht- und Frühverkehr der Linien 90 bis 97.

Weitere Änderungen ab 13. September

Ab Montag, 13. September, sollen außerdem zusätzliche Fahrten im Verkehr zwischen Ludwigshafen und Mannheim eingesetzt werden. In den Berufsverkehrszeiten fahren alle 20 Minuten zusätzliche Bahnen, die als Linie 6E gekennzeichnet sind. Die Veränderungen beruhen laut RNV auf regelmäßigen Analysen etwa von Pendlerfahrten im Ausbildungs- und Berufsverkehr.

Zuletzt hatte die Corona-Pandemie der Verkehrsgesellschaft zu schaffen gemacht und für hohe Verluste und rückläufige Fahrgastzahlen gesorgt. In den vergangenen 18 Monaten haben zehn Prozent der Kunden ihr Abonnement gekündigt, wie RNV-Geschäftsführer Christian Volz kürzlich im RHEINPFALZ-Gespräch sagte. Im Herbst hofft er wieder auf steigende Fahrgastzahlen.

Im Netz

Alle Informationen sowie ein Fahrplanheft mit allen Änderungen steht im Netz unter www.rnv-online.de/fahrplanwechsel-LU.