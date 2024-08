Ein erfolgreicher Saisonabschluss für die Segelflieger aus Ludwigshafen-Dannstadt: In der OLC-Bundesliga klettern sie noch in die Top Ten. Die Junioren sind Landesmeister.

Das Wetter meinte es dann doch noch einmal gut mit den Segelfliegern. Mit großartigen Flügen am vergangenen Wochenende beenden sie die Saison unter den Top Ten in der OLC-Bundesliga. Seit Anbeginn der Liga vor 22 Jahren ist die Mannschaft immer erstklassig. 2005 gewannen sie die Meisterschaft und erreichten 16 Mal die begehrten Plätze unter den besten zehn Teams. Beim Segelflugbundesliga-Finale machte die Mannschaft der SFG Giulini noch einmal drei Tabellenplätze gut und beendet somit die Saison auf Rang neun. Achim Besser (125,13 km/h), Dieter Bartek (114,11 km/h) und Uwe Melzer (112,52 km/h) unterstrichen mit hervorragenden Leistungen ihre Erstklassigkeit. Weitere Mannschaftsmitglieder sind Stefan Glaser, Benno Schmied, Marius Mangold, Peter Höll, Stefan Kuse, Max Engisch, Nils Koster, Oliver Dörr, Peter Franke, Alexander Meinicke, Charly Müller und Karol Müller.

In der OLC-Landesliga punktete Till Roßkopf (69,48 km/h) für die Paradiesvögel Ludwigshafen-Dannstadt . Die Mannschaft sichert sich damit die Meisterschaft in der Landesklasse Rheinland-Pfalz. Auch beteiligt am Erfolg sind Rainer Schmid, Kurt Ziemlich, Volker Schliephake, Dominik Dewald, Stefanie Stirbu, Norman Stirbu und Jürgen Sottung. Mit diesem Ergebnis zeigt sich Dannstadt auch im Breitensport gut aufgestellt und erfolgreich.

Die Junioren der Dannstadter U25 sicherten sich zudem die Landesmeisterschaft. Die Piloten Marius Mangold, Alexander Meinicke, Max Engisch und Karol Müller brachten erfolgreiche Flüge in die Wertung ein.