Zum Hospiztag 2020 lädt das Hospiz Elias Ludwigshafen für 8. Oktober, 19 Uhr, zur Veranstaltung „Berühmte Eltern trauern um ihre verstorbenen Kinder“ mit Isabel Schupp ein. Die Schauspielerin aus Icking bei München ist Trauerbegleiterin und Kommunikationstrainerin. Veranstaltungsort ist die Stadtmission (Rheinallee 3 in Süd).

„Cicero – Redner, Mozart – Komponist, Freud – Psychoanalyse, wir kennen sie als Künstler, als Staatsmänner als Wissenschaftler – aber welches Leid sie als Eltern durch den Tod ihrer Kinder erleben mussten, ist vielen von uns nicht bekannt“, sagt Isabel Schupp. Gemeinsam mit den Zuschauern will sie sich bei einem Vortrag mit Lyrik, Prosa und Musik auf Spurensuche begeben.

Interessierte haben bereits am Tag zuvor (Mittwoch, 7. Oktober, 14 bis 18 Uhr) die Möglichkeit, beim Workshop „Abschied – Trauer – Anerkennen, was ist“ im Hospiz Elias in der Gartenstadt (Steiermarkstraße 12) mit Schupp zu Trauer und Abschiednehmen zu arbeiten.

„Schwere seelische Krise“

„Im Laufe unseres Lebens durchleben wir immer wieder Abschiede und müssen Trennungen verkraften. Besonders der Tod löst bei denen, die zurückbleiben, oftmals eine schwere seelische Krise aus“, schildert die Verantwortliche des Bildungswerks, Miriam Ohl. „Trauer ist eine Krise, keine Krankheit. Sie ist unsere ganz natürliche Antwort auf schmerzlichen Trennungen. Zur Trauer gehören nicht nur Tränen, und Gefühle von Hilflosigkeit, Sinnlosigkeit und Einsamkeit, sondern auch quälende Selbstvorwürfe, ohnmächtige Wut und abgrundtiefe Verzweiflung. Gefühle die bedrohlich sind und aufs Äußerste belasten.“ Damit Trauer nicht krank und schwermütig mache, sondern sich heilsam wandeln könne, sei es wichtig, anzuerkennen, dass sie da sei. „Dazu gehört ihr Ausdruck zu verleihen, zu weinen, zu klagen, und Erinnerungen Raum zu geben. Trauer will gesehen, gelebt und ausgedrückt werden, damit sie heilsam ist.“

Teilnehmer sollen Ideen entwickeln

Im Workshop geht’s darum, wie Trauerprozesse gut begleitet werden können. Teilnehmer sollen Ideen entwickeln, auf trauernde Menschen zuzugehen und Begegnung zu gestalten. Die Kosten betragen 30 Euro. Veranstaltungsort ist das Hospiz Elias, Steiermarkstraße 12. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstaltung mit Isabel Schupp wird durch den Förderverein Hospiz für die Stadt und den Rhein-Pfalz-Kreis gefördert. Der Eintritt ist frei. Anmeldung per E-Mail an miriam.ohl@hospiz-elias.de oder unter Telefon 0621/6355470.

Stichwort: Hospiztag

Der Deutsche Hospiztag wurde vom Deutschen Hospiz- und Palliativ-Verband am 14. Oktober 2000 ins Leben gerufen und wird seitdem immer am 14. Oktober gefeiert. Der Welthospiztag findet jährlich am zweiten Samstag im Oktober statt. Er wird von einem Netzwerk nationaler und internationaler Organisationen sowie weiterer Partner veranstaltet und durch die Weltgesundheitsorganisation unterstützt. Die Hospizeinrichtungen in Deutschland nutzen beide Tage für Veranstaltungen. „Mit diesem Aktionstag wollen auf die Situation der schwerstkranken und sterbenden Menschen und ihrer Angehörigen, ihre Rechte und Bedürfnisse aufmerksam zu machen“, erklärt Rolf Kieninger als Leiter des Hospiz Elias.

Im Netz