Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage in der Zweiten Tennis-Bundesliga nicht sein. Während die Damen des BASF TC Ludwigshafen am Freitag, 12 Uhr, gegen Vaihingen/Rohr auf eigener Anlage um den Aufstieg spielen, treten die Damen des TC Oppau sonntags beim Tennisteam Manching als feststehender Absteiger an.

„Wir sind in einer komfortablen Situation“, hatte BASF-Cheftrainer Steffen Neutert nach dem Sieg gegen Heidelberg gesagt. Das Saisonziel sei der Klassenerhalt gewesen, und der stehe schon lange fest. Ein Aufstieg wäre ein zusätzliches Bonbon. „Wir werden ihn den Spielerinnen nicht verbauen, aber wir können ihn auch nicht forcieren.“ Damit meint er, dass seine Staffel am Freitag ohne ausländische Verstärkung antreten wird. „Unsere Topspielerinnen sind in den USA und bereiten sich auf die US Open vor.“ Selbst wenn die eine oder andere mit großem finanziellen Einsatz eingeflogen würde, stünden dem noch immer die Quarantäneregeln entgegen. „Wir treten deshalb mit einer deutschen Staffel an.“ Auch auf die türkische Fedcup-Spielerin Basak Eraydin werde man verzichten. Ein Fragezeichen, steht hinter Nastasja Schunk, die beim ITF-Turnier in Braunschweig im Einsatz ist. Trotzdem glaubt Neutert an eine Chance. „Man muss abwarten, mit welcher Aufstellung Vaihingen/Rohr bei uns aufläuft.“ Das sei eine Frage der Turniervorbereitung und der sportlichen Zielsetzung.

Beim TC Oppau ist einmal mehr die Aufstellung offen. „Wir haben wieder zwei Ausfälle“, erklärte Mannschaftsführerin Anne Zehetgruber. Dana Heimen ist bereits zum College in die USA aufgebrochen, eine weitere Spielerin fällt wegen eines familiären Trauerfalls aus. Deshalb werde man Sofia Shapatava zurückholen. Die angeschlagene Lena Lutzeier werde sich ebenfalls auf den Platz stellen. „Dazu kommen noch Marlies Szupper, Madeleine Geibert und Kristyna Hrabalova“, zählte Zehetgruber auf. „Wir werden hoffentlich sechs Spielerinnen aufbieten können.“ Sportlich ist der Abstieg besiegelt. Gespielt wird am Sonntag ab 11 Uhr.