Das Infektionsgeschehen bleibt weiter besorgniserregend, die Corona-Lage angespannt: Für Freitag meldet das Gesundheitsamt 119 Neuinfektionen aus der Region: 51 aus Ludwigshafen (jetzt 1067 akute Fälle), 41 aus dem Rhein-Pfalz-Kreis (619 akute Fälle), 17 aus Speyer (296 akute Fälle) und zehn aus Frankenthal (163 akute Fälle).

Bisher 307 Todesopfer in Ludwigshafen

Dem Landesuntersuchungsamt zufolge liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) für Ludwigshafen bei 176,5 (Vortag: 171,8), für den Kreis bei 116,4 (102,2), für Speyer bei 158,2 (142,4) und für Frankenthal bei 84,1 (71,8). Ab einem Wert von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet.

An oder mit Corona verstorben sind in Ludwigshafen seit Pandemiebeginn 307, im Kreis 209, in Speyer 80 und in Frankenthal 49 Menschen.