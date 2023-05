Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Arbeitsmarkt in der Region leidet erheblich unter der Corona-Krise. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Arbeitsagentur und in Ludwigshafen jeweils um mehr als 27 Prozent angestiegen. Die weiteren Auswirkungen der Pandemie im kommenden Jahr machen den Arbeitsmarktexperten Sorgen. Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, zu dem Ludwigshafen, Frankenthal der Rhein-Pfalz-Kreis und Speyer zählen, wurden von April bis August 3628 Kurzarbeit-Anzeigen für 35.746 Personen registriert.