375 akute Corona-Fälle hat das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch für die Region gemeldet: 202 aus Ludwigshafen, 91 aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, 48 aus Speyer und 34 aus Frankenthal – seit Pandemiebeginn gab es damit 22.159 Corona-Infektionen und 693 Todesfälle, mit 329 beziehungsweise 228 die meisten davon in Ludwigshafen und im Landkreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Ludwigshafen ist weiter gesunken: auf 14,5 Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner (Vortag: 18,6). Bei 12,3 (13,6) liegt sie im Rhein-Pfalz-Kreis, bei 17,8 (19,8) in Speyer, bei 16,4 (24,6) in Frankenthal. Bei 18,7 (18,3) liegt der Wert in Mannheim.