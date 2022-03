Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist nochmals deutlich gestiegen und liegt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) jetzt bei 1633,6 (Vortag: 1534,9). Für die Region Vorderpfalz werden nichtsdestotrotz weiterhin niedrigere Werte gemeldet, die im Vergleich zu Donnerstag stabil sind. So gibt das LUA für Ludwigshafen am Freitag den Inzidenzwert 1047,2 (1044,9) an, für den Rhein-Pfalz-Kreis 1048,8 (1035,8), für Speyer 1078,0 (1042,5) und für Frankenthal 1105,6 (1093,3). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 6,53 (6,36). Im Vergleich zum Vortag werden für Ludwigshafen 372 laborbestätigte neue Fälle gemeldet, im Rhein-Pfalz-Kreis sind es 374.

Gab es vor zwei Wochen noch 340 Infektionsfälle bei Ludwigshafener Schülern und 79 bei Lehrern, sind nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) jetzt 727 Schüler und 112 Lehrkräfte mit dem Coronavirus infiziert. Im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es der ADD zufolge 422 Fälle bei den Schülern und 48 bei den Lehrern (Stand 17. März). Das Klinikum meldet derweil, dass es aktuell 51Covid-Patienten versorgt. Zwei von ihnen liegen auf der Intensivstation.