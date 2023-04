Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Tagen erreicht die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz immer neue Höchstwerte, während Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer mit deutlich niedrigeren Werten glänzen. Der Grund? Ist kein technischer Fehler, sondern hat offenbar mit der Vorgehensweise des Kreisgesundheitsamts zu tun.

Um zu verstehen, warum die Region um Ludwigshafen in Sachen Inzidenz derzeit so viel besser dasteht als der gesamte Rest der Pfalz, ist es wichtig, sich eines in Erinnerung rufen: Vor wenigen Wochen