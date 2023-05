Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Rettungs- und Intensivtransporthubschrauber Christoph 112 konnte an sieben Tagen pro Woche bundesweit angefordert werden: für lebensrettende Verlegungstransporte von Covid-19-Patienten. Am Mittwoch endete die Stationierung der fliegenden Intensivstation in Ludwigshafen.

Der zusätzlich eingesetzte ADAC-Hubschrauber Christoph 112 habe in den vergangenen 14 Monaten während drei Wellen und zahlreicher lebensrettender Verlegungstransporte von Covid-19-Patienten einen wichtigen