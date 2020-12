Das für die Städte Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis zuständige Gesundheitsamt vermeldet für die Region neun weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona sowie insgesamt 154 neue Infektionsfälle (Stand 28. Dezember). Den Behördenangaben zufolge betreffen fünf der neun Todesfälle Ludwigshafen und zwei den Rhein-Pfalz-Kreis (Mutterstadt und Schifferstadt). Hinzu kommt jeweils ein Todesfall in Frankenthal und Speyer.

Auch zwei Krankenhäuser betroffen

61 Neuinfektionen mit dem Virus vermeldet das Gesundheitsamt für Ludwigshafen, 50 für den Kreis, 24 für Frankenthal und 19 für Speyer. Im Kreis sind am stärksten Schifferstadt und Dudenhofen betroffen (jeweils zehn Neuinfektionen). Ein Schwerpunkt des Infektionsgeschehens bleiben Alten- und Pflegeheime. Aktuell betroffen in Ludwigshafen sind neben dem Domicil Seniorenpflegeheim (Süd) auch das Marienkrankenhaus (Gartenstadt) und das Krankenhaus Zum Guten Hirten (Oggersheim). Im Kreis ist es ein Seniorenzentrum in Römerberg (Amalie-Sievking-Haus).

Insgesamt mehr als 170 Verstorbene

Mobile Impfteams hatten am Sonntag in einem Neuhofener Altenheim mit den Impfungen begonnen, am Montag war der Start in Ludwigshafen, wo 115 Personen (Bewohner und Mitarbeiter) eines Seniorenheims eine Injektion erhielten. Am Dienstag wurden weitere mehr als 40 Personen in einem der zwölf Altenheime der Stadt geimpft. In Ludwigshafen und dem Kreis sind bisher mehr als 170 Menschen mit und an Corona verstorben.