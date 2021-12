Rund 80 Impfbefürworter haben sich am Samstagabend auf dem Rathausplatz in Ludwigshafen und am Platanenhain zu zwei Gegendemonstration versammelt, nachdem über soziale Medien gerüchteweise bekannt geworden war, dass Impfgegner und Corona-Leugner am Samstagabend einen „Lichterspaziergang“ in Ludwigshafen planen. Dieser sollte am Platanenhain bei der Kreissparkasse beginnen, hieß es in einschlägigen Gruppen.

Die Polizei war am Samstag deutlich, aber diskret an verschiedenen Punkten in der Fußgängerzone präsent und sprach die Spaziergänger an, die in kleinen Gruppen mit Lichtern unterwegs waren. An der Kreuzung Bismarckstraße/Schulstraße etwa machten die Beamten deutlich, dass die von den Naturfreunden Ludwigshafen angemeldete und von der Stadt genehmigte Demonstration am Rathausplatz nicht gestört werden darf. Die Beamten kontrollierten 19 Personen und sprach zehn Platzverweise aus. Am Platanenhain soll es den Polizeiangaben zufolge zu einer versuchten Körperverletzung gekommen sein, eine Strafanzeige liege vor.

„Weitestgehend friedlich und störungsfrei“

Befürchtungen, dass es nach dem Verbot der Corona-Protest in Bad Dürkheim am vergangenen Montag in Ludwigshafen zu größeren Aufmärschen von Impfgegnern kommen könnte, erfüllten sich nicht. Während die Sprecher am Rathausplatz zur Solidarität durch Impfen aufriefen, sammelten sich im Eingangsbereich des Rathauscenters eine Gruppe von Menschen ohne Masken und mit Lichtern. Polizisten hielt sich bereit. Alles blieb ruhig. In der Fußgängerzone gab es vereinzelt Diskussionen zwischen Polizisten und „Spaziergängern“. „Beide Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht weitestgehend friedlich und störungsfrei“, bilanzierte die Polizei.

Laut Veranstalter wurden am Rathausplatz 53 Teilnehmer gezählt. Der neue Vorsitzende der Naturfreunde, Stefan Riedel, wies die Demonstranten dort auf die behördlichen Auflagen für Teilnehmer und die Pflichten der Ordner hin – was relativ schnell ging. „Ich hab noch nie eine Demo mit so wenig Auflagen organisiert“, sagte er. Die Organisatoren wurden unterstützt von den Jusos, dem DGB und der Linken.

Zeitgleich protestierten laut Polizei etwa 30 Teilnehmer unter dem Motto „Gegen Querdenken und für die Freigabe von Impfpatenten“ am Platanenhain.