Die Corona-Lage bleibt angespannt in der Vorderpfalz: Für Dienstag vermeldet das Gesundheitsamt 111 Corona-Neuinfektionen in der Region: 72 aus Ludwigshafen, 27 aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, acht aus Speyer, drei aus Frankenthal. Zudem gibt es drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus: zwei in Ludwigshafen, ein Fall in Speyer. 1284 akute Infektionsfälle (8904 seit Pandemiebeginn) gibt es derzeit in Ludwigshafen, 663 im Kreis (5798), 289 in Speyer (2472), 177 in Frankenthal (1856). Der Inzidenzwert (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) ist in Ludwigshafen mit 254,9 (Vortag: 254,3) unverändert auf sehr hohem Niveau. Es ist der höchste Wert landesweit. Ab 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet.

Bisher 315 Todesfälle in Ludwigshafen

Bei 122,9 (125,5) liegt der Wert im Landkreis, bei 178,0 (182,0) in Speyer, bei 145,6 (149,7) in Frankenthal. 315 Menschen sind in Ludwigshafen bisher an oder mit Corona gestorben, 217 im Kreis, 81 in Speyer, 50 in Frankenthal.