Rhein-Neckar Air verbindet nun den City-Airport Mannheim mit der italienischen Insel Elba. Die Flugzeit zu dem Urlaubsziel im Mittelmeer beträgt rund 90 Minuten.„Wir freuen uns, anlässlich unseres zehnjährigen Bestehens Elba in unser Streckennetz aufzunehmen“, sagt Axel Reißmann, seit März Geschäftsführer der regionalen Fluggesellschaft mit Sitz in der Metropolregion Rhein-Neckar. Neben den Flügen an die Nord- und Ostsee fliege die Airline erstmals auch ans Mittelmeer.

„Die Nachfrage ist überwältigend, und zusammen mit unseren Partnern sind wir bereits in die Planung für 2025 eingestiegen“, teilt Reißmann mit. Die Flüge von Mannheim aus werden in Kooperation mit UKS Touristik vermarktet. Den Gästen werde die Wahl zwischen einer Pauschalreise und einem Nur-Flug-Angebot ermöglicht. Christian Henkel von UKS Touristik begrüßt die neue Flugverbindung: „Die hohe Nachfrage nach Elba-Pauschalreisen und Flugtickets seit Bekanntgabe der neuen Flüge freut uns riesig.“ Elba ergänze das Sortiment an Urlaubszielen, das der Reiseveranstalter mit Sitz in Kassel von deutschen Flughäfen aus anbietet. Rhein-Neckar Air fliegt bis 4. Oktober immer freitags mit einer Dornier 328 von Mannheim und Friedrichshafen aus auf die Mittelmeerinsel. Die Flüge können über Rhein-Neckar Air, UKS Touristik oder Vertriebspartner gebucht werden. Zu Preisen wurden keine Angaben gemacht.