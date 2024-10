Für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement ist der frühere Konrektor der Friesenheimer Kopernikusschule Stefan Spindler am Mittwoch mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet worden. Der ehemalige Musiklehrer leitet verschiedene Chöre in der Vorderpfalz.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) würdigte die Leistung von Stefan Spindler. Sich mehr als 50 Jahre ehrenamtlich im Kulturbereich zu engagieren, das sei heute nicht mehr selbstverständlich, befand sie. Seit fünf Jahrzehnten leite der Friesenheimer den Chor des Männergesangvereins Concordia Waldsee. Der 72-Jährige habe es geschafft, mit dem Ensemble neue Wege zu gehen und dennoch die Traditionen zu wahren.

Wie die Oberbürgermeisterin weiter ausführte, war der Geehrte vor 40 Jahren Mitbegründer des Chorleiter-Chors der Pfalz. Von 1986 bis 2000 leitete er den Chor des Obst- und Gartenbauvereins, seit 1995 dirigiert er den TG-Singfrauen-Chor in Waldsee. „Dies zeugt von einem außergewöhnlichen Engagement für die Musik und die Gemeinschaft“, lobte Steinruck.

41 Jahre als Musiklehrer tätig

Die Freude an der Musik und Werte wie Disziplin, Zusammenarbeit und Ausdauer habe Spindler auch als Konrektor der Kopernikus-Realschule, die heute Teil der Albert-Einstein-Realschule plus ist, weitergegeben, so die Oberbürgermeisterin. Bis zu seiner Pensionierung 2017 sei er dort 41 Jahre lang als Musiklehrer tätig gewesen, berichtete Spindler. In dieser Zeit habe er über 4000 Kinder unterrichtet. „Ehemalige Schüler erkennen mich immer noch auf der Straße“, erzählte der pensionierte Pädagoge.

Die Ehrenurkunde, die Stefan Spindler erhielt, wurde noch von der früheren Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) unterzeichnet. Wie in solchen Fällen üblich, habe die Stadt erst prüfen müssen, ob die Ehrung angemessen ist, erläuterte Steinruck das Verfahren. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtete Spindler, dass der Männerchor Concordia Waldsee mit 40 bis 50 Mitgliedern aktuell gut aufgestellt sei. Sein Frauenchor zähle 40 Sängerinnen. „Singen lernen kann jeder, der sprechen kann“, ist der 72-Jährige überzeugt.