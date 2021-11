Am Sonntagmorgen ist es in einer BASF-Anlage im Werksteil Süd zu einer Betriebsstörung gekommen. Wie das Unternehmen mitteilt, trat dabei gegen 6 Uhr Chlorgas aus, das von neun Mitarbeitern und zwei Einsatzkräften inhaliert wurde. Zehn Personen, darunter ein Mitarbeiter einer Fremdfirma, seien in der BASF-Ambulanz versorgt worden und hätten wieder in den Betrieb entlassen werden können. Ein Mitarbeiter sei nach der Erstversorgung durch den BASF-Rettungsdienst zur Weiterbehandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen worden. Chlorgas kann schwere Augen- und Hautreizungen verursachen, beim Einatmen könne es bis zur Lebensgefahr kommen, wie die BASF weiter mitteilt. Die zuständigen Behörden seien informiert.