„Das ist sehr bedauerlich für alle Schüler und Eltern in Rheinland-Pfalz“, sagt Peter Uebel, CDU-Fraktionschef im Stadtrat, mit Blick auf die Erstattungsregelungen für das Maxx-Ticket. In Baden-Württemberg bekämen alle Schüler und deren Familien, die eine Schülerjahreskarte im Abonnement haben, durch das Land eine Erstattung für die zweimonatige Zeit des Homeschooling. Die Landesregierung in Stuttgart habe dafür 36,8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. „Unsere Familien in Ludwigshafen gehen leer aus. Obwohl die Voraussetzungen gleich sind, wird es hier keine Erstattung geben“, kritisiert Uebel.

„Wünschen uns klare Zusage aus Mainz“

„Auch beim Rettungsschirm für den Öffentlichen Nahverkehr hinkt Rheinland-Pfalz hinterher, während Baden-Württemberg bereits konkrete Zusagen gemacht hat. Wir wünschen uns hier eine klare Zusage auch aus Mainz und damit für die Verkehrsunternehmen unserer Region“, so Uebel abschließend.