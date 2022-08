„Wir freuen uns über den weiteren Ausbau von Carsharing und der Ladeinfrastruktur in unserer Stadt“, teilt Peter Uebel, Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion. Gleichzeitig seien die Christdemokraten jedoch auch überrascht über die Aussagen zum E-Carsharing-Angebot der Firma mobileeee und des dazugehörigen Ladeangebots von amperio gewesen. „Bislang wurde keines der städtischen Gremien bei der Standortwahl miteinbezogen. Auch hätte sich eine Kooperation mit dem Energieversorger TWL, der bereits Ladeinfrastruktur in der Stadt zur Verfügung stellt, angeboten.“ Für ein erfolgreiches Carsharing bedarf es aus Sicht der Ludwigshafener CDU eines guten Stufen- und Ausbaukonzeptes, an welchen Stellen entlang von Straßen und in städtischen Parkhäusern Flächen für Ausleihstationen eingerichtet werden können.