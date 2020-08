Die Maudacher CDU-Landtagsabgeordnete Marion Schneid (56) fordert Änderungen bei der Schülerbeförderung. Es gebe viele Meldungen besorgter Eltern. Diese klagten, dass die Kinder in den Schulbussen „dicht an dicht stehen müssen“, so Schneid. Sie kündigt daher eine Initiative ihrer Fraktion zur Reduzierung der Stehplätze in Schulbussen an. Dies sei wegen der Verkehrssicherheit wichtig, aber auch mit Blick auf die Corona-Schutzmaßnahmen unerlässlich, betont die Maudacherin. „Beim Blick in die Schulbusse bekommt man den Eindruck, als spielen Verkehrssicherheit und Corona-Schutz keine Rolle“, kritisiert Schneid. Man müsse das Thema schnell angehen, fordert sie. Denn aktuell seien viele Schüler wegen des schönen Wetters mit dem Fahrrad unterwegs. Trotzdem seien die Busse schon voll. Wenn das Wetter schlechter werde, verschärfe sich die Situation noch, warnt sie. „Hygiene beginnt nicht erst am Schultor. Es braucht zusätzliche Schulbusse.“ Die SPD-geführte Landesregierung müsse die Mittel dafür zur Verfügung stellen. Ihrer Meinung nach ist es „absolut unverständlich, dass Schüler in den Schulen mit hohem Aufwand getrennt werden, wenn man sie vor Schulbeginn und nach Schulschluss in einem Bus oder Zug zusammenpfercht“. Die angekündigte Bereitstellung von 250 zusätzlichen Bussen für ganz Rheinland-Pfalz könne nur ein erster Schritt sein.