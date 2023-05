Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim ersten bundesweiten Warntag am Donnerstag ist in den Schwesterstädten Ludwigshafen und Mannheim noch nicht alles rund gelaufen. Die Smartphone-Warn-Apps waren mit dem Probealarm viel zu spät dran.

Pünktlich um 11 Uhr begannen 65 Sirenen in Mannheim und 34 in Ludwigshafen zu heulen. Parallel dazu ging die Probewarnung über das Modulare Warnsystem an Nachrichtenagenturen, Rundfunksender