Eine brennende Spülmaschine hat am Samstag, 28. März, gegen 19.52 Uhr in einem Hochhaus in der Otto-Stabel-Straße in Ludwigshafen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hatten die Bewohner das Feuer im 14. Obergeschoss vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit einem Feuerlöscher eingedämmt. Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten und kontrollierte die angrenzenden Wohnungen. Einige Bereiche des Gebäudes mussten zusätzlich entraucht werden.

Zwei Bewohner wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die betroffene Wohnung bleibt mit Einschränkungen bewohnbar.

Im Einsatz waren 18 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit vier Fahrzeugen, ein Rettungswagen und die Polizei.