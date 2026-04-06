Unbekannte haben am Sonntagabend in Ludwigshafen einen Brand im Eingangsbereich der Ernst-Reuter-Realschule in der Gartenstadt gelegt. Laut Polizei bemerkte ein Anwohner das Feuer gegen 22.13 Uhr und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte ihn. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro. Da Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung vorliegen, übernahm die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 96323312.