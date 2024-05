Lange Staus während des Berufsverkehrs sind seit Wochen in der Ludwigshafener Innenstadt an der Tagesordnung. Gründe dafür sind Bauarbeiten im Bereich der Hochstraßen, aber auch an der Übergangskonstruktion der Kurt-Schumacher-Brücke auf Mannheimer Seite. Dort werden noch bis Freitag, 17. Mai, Bauteile der Dehnungsfugen saniert. Von 9 bis 15 Uhr wird deshalb jeweils eine der beiden Fahrspuren gesperrt, wie die Stadt Mannheim informiert. Zu nächtlichen Vollsperrungen der Brücke kommt es von Montag, 20. Mai, bis Freitag, 7. Juni. Dann werden zwei instandgesetzte Lamellen wieder eingesetzt. Umleitungen werden ausgeschildert. Sie führen in Ludwigshafen über die Rheinufer- und Yorkstraße auf die Konrad-Adenauer-Brücke nach Mannheim. Der südliche Geh- und Radweg auf der Schumacher-Brücke bleibt während der kompletten Bauarbeiten gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können laut Stadt in dieser Zeit die Wege auf der Nordseite der Brücke benutzen. Die Straßenbahnen können die Brücke regulär überqueren.